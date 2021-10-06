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Электрокамины с порталом
Электрокамины с порталом
Электроочаги
Электроочаги
Порталы (обрамления)
Порталы (обрамления)
Популярные электрокамины
5/5
Скидка 4 000 ₽
Электроочаг Electrolux EFP/W-2000S Электроочаг Electrolux EFP/W-2000S Электроочаг Electrolux EFP/W-2000S
Electrolux Электроочаг Electrolux EFP/W-2000S 39 900 ₽35 900 ₽
5/5
Скидка 44 400 ₽
Электроочаг 3D Cassette 1000 Электроочаг 3D Cassette 1000 Электроочаг 3D Cassette 1000 Электроочаг 3D Cassette 1000 Электроочаг 3D Cassette 1000 Электроочаг 3D Cassette 1000 Электроочаг 3D Cassette 1000 Электроочаг 3D Cassette 1000 Электроочаг 3D Cassette 1000
RealFlame Электроочаг 3D Cassette 1000 147 990 ₽103 590 ₽
5/5
Скидка 6 400 ₽
Электроочаг Beverly 1000 Электроочаг Beverly 1000
RealFlame Электроочаг Beverly 1000 39 990 ₽33 590 ₽
5/5
Скидка 23 700 ₽
Электроочаг 3D Cassette 630M с дровами Электроочаг 3D Cassette 630M с дровами Электроочаг 3D Cassette 630M с дровами Электроочаг 3D Cassette 630M с дровами Электроочаг 3D Cassette 630M с дровами Электроочаг 3D Cassette 630M с дровами Электроочаг 3D Cassette 630M с дровами Электроочаг 3D Cassette 630M с дровами Электроочаг 3D Cassette 630M с дровами
RealFlame Электроочаг 3D Cassette 630M с дровами 78 990 ₽55 290 ₽
Скидка 69 000 ₽
Электроочаг Line-S 150 3D Электроочаг Line-S 150 3D Электроочаг Line-S 150 3D Электроочаг Line-S 150 3D Электроочаг Line-S 150 3D Электроочаг Line-S 150 3D Электроочаг Line-S 150 3D Электроочаг Line-S 150 3D
RealFlame Электроочаг Line-S 150 3D 229 990 ₽160 990 ₽
Электроочаг Saphir 42 Электроочаг Saphir 42 Электроочаг Saphir 42
RealFlame Электроочаг Saphir 42 49 990 ₽
Скидка 8 490 ₽
Электроочаг Joker 45 Электроочаг Joker 45 Электроочаг Joker 45
RealFlame Электроочаг Joker 45 45 990 ₽37 500 ₽
Скидка 34 090 ₽
Электроочаг Onyx 50 Электроочаг Onyx 50 Электроочаг Onyx 50
RealFlame Электроочаг Onyx 50 139 990 ₽105 900 ₽
5/5
Скидка 12 090 ₽
Электроочаг Manhattan 1560 Электроочаг Manhattan 1560 Электроочаг Manhattan 1560 Электроочаг Manhattan 1560
RealFlame Электроочаг Manhattan 1560 49 990 ₽37 900 ₽
Электроочаг Fobos FX Black
Royal Flame Электроочаг Fobos FX Black 13 990 ₽
Скидка 14 400 ₽
Электроочаг 3D Olympic Электроочаг 3D Olympic Электроочаг 3D Olympic
RealFlame Электроочаг 3D Olympic 47 990 ₽33 590 ₽
5/5
Скидка 23 700 ₽
Электроочаг 3D Cassette 630M черная панель Электроочаг 3D Cassette 630M черная панель Электроочаг 3D Cassette 630M черная панель Электроочаг 3D Cassette 630M черная панель Электроочаг 3D Cassette 630M черная панель Электроочаг 3D Cassette 630M черная панель Электроочаг 3D Cassette 630M черная панель
RealFlame Электроочаг 3D Cassette 630M черная панель 78 990 ₽55 290 ₽
Популярные каминокомплекты
5/5
Электрокамин Stockholm белый с очагом Saphir 42 / Beverly 1000 Электрокамин Stockholm белый с очагом Saphir 42 / Beverly 1000
RealFlame Электрокамин Stockholm белый с очагом Saphir 42 / Beverly 1000 74 980 ₽
Электрокамин Bergen с очагом Saphir 42 / Beverly 1000 Электрокамин Bergen с очагом Saphir 42 / Beverly 1000
RealFlame Электрокамин Bergen с очагом Saphir 42 / Beverly 1000 77 980 ₽
Скидка 28 280 ₽
Электрокамин Philadelphia 25.5/26 с 3D Cassette 630
RealFlame Электрокамин Philadelphia 25.5/26 с 3D Cassette 630 113 280 ₽85 000 ₽
Скидка 7 080 ₽
Электрокамин Alta 24 с очагом Irvine 24 / Kendal 24 Электрокамин Alta 24 с очагом Irvine 24 / Kendal 24
RealFlame Электрокамин Alta 24 с очагом Irvine 24 / Kendal 24 39 980 ₽32 900 ₽
Электрокамин Stockholm с очагом Saphir 60 / Manhattan 1560 Электрокамин Stockholm с очагом Saphir 60 / Manhattan 1560
RealFlame Электрокамин Stockholm с очагом Saphir 60 / Manhattan 1560 84 980 ₽
Скидка 17 280 ₽
Электрокамин Adelaida STD с очагом 3D Oregan / 3D Olympic Электрокамин Adelaida STD с очагом 3D Oregan / 3D Olympic
RealFlame Электрокамин Adelaida STD с очагом 3D Oregan / 3D Olympic 68 980 ₽51 700 ₽
Скидка 7 900 ₽
Электрокамин Aspen с очагом Fobos / Majestic Электрокамин Aspen с очагом Fobos / Majestic Электрокамин Aspen с очагом Fobos / Majestic
InterFlame Электрокамин Aspen с очагом Fobos / Majestic 37 800 ₽29 900 ₽
Электрокамин Contemp 42 белый с очагом Saphir 42 Электрокамин Contemp 42 белый с очагом Saphir 42 Электрокамин Contemp 42 белый с очагом Saphir 42 Электрокамин Contemp 42 белый с очагом Saphir 42
RealFlame Электрокамин Contemp 42 белый с очагом Saphir 42 82 980 ₽
Электрокамин Houston с очагом Onyx 50 Электрокамин Houston с очагом Onyx 50 Электрокамин Houston с очагом Onyx 50
RealFlame Электрокамин Houston с очагом Onyx 50 194 980 ₽
4/5
Электрокамин Dominica STD с 2D очагом Электрокамин Dominica STD с 2D очагом
RealFlame Электрокамин Dominica STD с 2D очагом 34 480 ₽
Электрокамин Berta M с очагом Fobos / Majestic
InterFlame Электрокамин Berta M с очагом Fobos / Majestic 39 800 ₽
5/5
Скидка 21 180 ₽
Электрокамин Alta с очагом 3D Cassette 500
RealFlame Электрокамин Alta с очагом 3D Cassette 500 84 580 ₽63 400 ₽
Популярные порталы для очагов
Портал Preston
Royal Flame Портал Preston 50 500 ₽
Портал Экстер "М"
InterFlame Портал Экстер "М" 41 700 ₽
Портал Stone New STD/EUG
RealFlame Портал Stone New STD/EUG 35 900 ₽
Портал Corsica
Royal Flame Портал Corsica 44 900 ₽
Портал Luzern
Royal Flame Портал Luzern 42 200 ₽
Портал Bianco 25 Портал Bianco 25 Портал Bianco 25 Портал Bianco 25 Портал Bianco 25 Портал Bianco 25 Портал Bianco 25
Electrolux Портал Bianco 25 35 800 ₽
Портал Sparta 60
Royal Flame Портал Sparta 60 48 200 ₽
Портал Torre Classic U Портал Torre Classic U Портал Torre Classic U Портал Torre Classic U
Electrolux Портал Torre Classic U 47 700 ₽
Портал Line Портал Line
Royal Flame Портал Line 37 900 ₽
Портал Chalet (линейный)
Royal Flame Портал Chalet (линейный) 58 500 ₽
Портал Athena GR
RealFlame Портал Athena GR 33 800 ₽
Портал Modern
Royal Flame Портал Modern 51 900 ₽
Распродажа электрокаминов
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Электрокамин Берта Люкс с очагом Foton 23 LED FX
InterFlame Электрокамин Берта Люкс с очагом Foton 23 LED FX 51 800 ₽
Новинка
Электрокамин Берта Люкс белый с очагом Foton 23 LED FX
InterFlame Электрокамин Берта Люкс белый с очагом Foton 23 LED FX 51 800 ₽
Новинка
Электрокамин Starline с очагом Freespace 60
InterFlame Электрокамин Starline с очагом Freespace 60 102 800 ₽
Новинка
Электрокамин Starline с очагом Freespace 50
InterFlame Электрокамин Starline с очагом Freespace 50 93 800 ₽
Электрокамин Line с очагом Vision 60
Royal Flame Электрокамин Line с очагом Vision 60 101 780 ₽
Электрокамин Stockholm с очагом Saphir 50
RealFlame Электрокамин Stockholm с очагом Saphir 50 92 980 ₽
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Электрокамины по категориям

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НовостиВесь блог
6 Октября, 2021 Стоит ли покупать электрокамин?

В современных реалиях, многие задумываются о покупке камина для дома, но далеко не у всех есть возможность установит...
Майские скидки на электрокамины RealFlame
1 Мая, 2021 Майские скидки на электрокамины RealFlame

В связи с наступлением майских праздников, интернет-магазин 1ЭЛЕКТРОКАМИН объявляет о снижении цен на все паровые электр...
9 Октября, 2020 Преимущества установки электрического камина

Сложно представить себе более идиллический образ, чем уютное кресло, мягкий плед и живое пламя очага, перед которым так ...
По каким критериям выбирают электрокамины
8 Августа, 2020 По каким критериям выбирают электрокамины

Большой ассортимент электрокаминов в магазинах позволяет с лёгкостью подобрать подходящую модель под самое разное простр...
Бренды
Dimplex
Electrolux
RealFlame
Interflame
Royal Flame
Glenrich
Отзывы
Электрокамин Lindos черный с очагом Symphony 26
Заказ 5145. Купили камин! Он великолепен! Спасибо менеджерам магазина за наводку на данную модель! ..
Полный отзыв
Натуся27.06.2022
Электрокамин Piazza Classic с очагом EFP/P-1020LS
Все хорошо. Рекомендую...
Полный отзыв
Илья10.04.2022
Электроочаг Galaxy 50 RF
Очень хороший магазин. Квалифицированный менеджер помог определиться с выбором и сопровождал на всех..
Полный отзыв
Алиса25.02.2022

Рейтинг магазина

4.9
Всего отзывов 54
5
98%
4
1%
3
0%
2
0%
1
0%
Посмотреть все отзывы
Алиса
23.12.2021

Очень хороший магазин. Квалифицированный менеджер помог определиться с выбором и сопровождал на всех этапах покупки. Даже после установки был на связи и отвечал, если что-то было непонятно. Мне было комфортно делать покупку у них и я довольна самим камином.

5 0
Оксана
01.11.2021

Все отлично!

3 0
Мария
01.09.2021

Все рассказали, показали, быстро довезли. Магазин рекомендую.

5 1
Константин
24.08.2021

Все супер!

12 1
Олеся
12.08.2021

Все понравилось, менеджер сразу подобрал камин по нашим пожеланиям, сделал скидку и был очень вежлив в общении. Так что магазин просто супер!!!!

9 1
Кристина
12.07.2021

Магазин работает четко и слажено. Менеджеры вежливые, все рассказали и объяснили - оценка 5 звезд.

2 0

Интернет-магазин 1ЭЛЕКТРОКАМИН напрямую реализует продукцию от ведущих фабрик-производителей электрических каминов по самым низким ценам.

Большой ассортимент электрических каминов позволяет купить электрокамин для помещений любого формата - квартир и загородных домов, ресторанов и кафе, отелей, а также новых дизайнерских проектов. Помимо качественного товара мы предлагаем нашим клиентам индивидуальный подход и отличный сервис как на момент продажи, так и после получения заказа. 

Электрический камин станет отличным дополнением, а может и центральным элементом вашего интерьера.

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